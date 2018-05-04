Российские военные научились ослеплять вражеские самолеты-радары и спутники

07:45 04 мая 2018 0

Помехи, создаваемые системой, могут прикрыть несколько сотен километров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России получили многофункциональную мобильную станцию-трансформер «Дивноморье». Комплекс заменит три системы для борьбы с авиационными радиолокаторами, а также системами связи и передачи информации, которые поступили в военные части в 2013 году.

Новый комплекс подавляет локаторы и другие бортовые радиоэлектронные системы самолетов, вертолетов и беспилотников, сообщают «Известия». Кроме того, «Дивноморье» может создавать помехи для спутников, прикрывая несколько сотен километров площади, а также дезориентировать самолеты-радары Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR.

Главным преимуществом станции-трансформера считается его полная автоматизация: при обнаружении цели система самостоятельно проанализирует сигнал и определит его тип, направление и мощность излучения. «Дивногорье» является одновременно высокотехнологичным командным пунктом, станцией радиотехнической разведки и мощным средством подавления. Ранее все эти функции были разделены между станциями «Москва», «Красуха-2» и «Красуха-4», которые поступили на вооружение в 2013 году. Теперь новый многофункциональный комплекс заменит их. «Дивногорье» начнет поступать на вооружение уже в этом году.