В России катастрофически выросло число людей с ожирением

11:36 04 мая 2018 7

Толстяков становится все больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России за пять лет количество граждан, страдающих ожирением, выросло на 45%. Об этом сообщили в Минздраве. Разработанные ведомством меры пока не дают заметного результата.

По подсчетам медиков, в 2011 году на 100 тысяч человек приходилось 856 случаев заболевания ожирением, в 2016 году этот показатель увеличился до 1245. При этом почти треть россиян занимается физкультурой и спортом, рассказали в Минздраве телеканалу RT. В ведомстве разработали проект «Формирование здорового образа жизни», который должен увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В России с 2003 по 2013 год количество мужчин с избыточной массой тела выросло в три раза и с тех пор не идет на убыль, напоминает «Пятый канал». Ученые при этом предупреждают, что ожирение может привести к повреждению костного мозга, пишет «Утро.ру». Между тем в аптеках увеличился спрос на лекарства от лишнего веса. По данным ИА FlashNord, при этом БАДы для похудения стали покупать реже.