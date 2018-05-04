{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
11:36  04 мая 2018 7

В России катастрофически выросло число людей с ожирением

Открытие 13го театрального фестиваля
Толстяков становится все большеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России за пять лет количество граждан, страдающих ожирением, выросло на 45%. Об этом сообщили в Минздраве. Разработанные ведомством меры пока не дают заметного результата.

По подсчетам медиков, в 2011 году на 100 тысяч человек приходилось 856 случаев заболевания ожирением, в 2016 году этот показатель увеличился до 1245. При этом почти треть россиян занимается физкультурой и спортом, рассказали в Минздраве телеканалу RT. В ведомстве разработали проект «Формирование здорового образа жизни», который должен увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни.

В России с 2003 по 2013 год количество мужчин с избыточной массой тела выросло в три раза и с тех пор не идет на убыль, напоминает «Пятый канал». Ученые при этом предупреждают, что ожирение может привести к повреждению костного мозга, пишет «Утро.ру». Между тем в аптеках увеличился спрос на лекарства от лишнего веса. По данным ИА FlashNord, при этом БАДы для похудения стали покупать реже.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров