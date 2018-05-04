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04 мая 2018
14:15  04 мая 2018 0

На госпортале появилось объявление с вакансией для голых уборщиц

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За час работы предлагали от 2100 до 4300 рублейФото: depositphotos.com © URA.RU

Вакансия для обнаженных уборщиков и уборщиц была опубликована на британском правительственном сайте для поиска работы. Будущие сотрудники должны были ощущать себя комфортно голыми при других людях и одновременно наводить порядок.

Объявление о наборе в штат компании Fantasy Cleans были опубликованы на сайте Universal Jobmatch, сообщает британский таблоид The Mirror. Клининговая служба предлагала будущим уборщикам и уборщицам гонорары от 25 до 50 фунтов стерлингов в час (от 2150 до 4300 рублей). В объявлении уточнялось, что сотрудникам придется одеваться по запросу клиента: выполнять работу в нижнем белье или полностью обнаженным.

На своеобразный кастинг приглашались «разговорчивые и дружелюбные» девушки и парни не старше 21 года. Компания уточнила, что не предоставляет услуги сексуального характера. После нескольких жалоб пользователей объявление о поиске обнаженных сотрудников удалили с правительственного сайта из-за нарушений правил.

Павел Маркуш
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