В Уральском медуниверситете сокращают кафедры и зарплаты

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) занялся «оптимизацией» количества кафедр. Это отразилось на зарплатах некоторых сотрудников.
На данный момент в учебном заведении насчитывается свыше 70 кафедр, после реорганизации их останется чуть больше 40, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на источник. По информации газеты, речь идет о слиянии «научных подразделений». Так, например, кафедру урологии объединят с одной из хирургических кафедр.
Как уточняет источник издания, оставшиеся заведующие кафедрами будут называться «руководителями потоков», но в плане доходов каждый из них потеряет порядка пяти тысяч рублей. Вместе с тем собеседник журналистов признает, что руководство вуза нашло оптимальный организационный подход к «оптимизации» числа кафедр.
Информацию о реорганизации подтвердила и представительница университета Елена Бочарникова. Она отметила в разговоре с изданием, что в университете происходит реорганизация кафедральных коллективов — их объединяют и укрупняют, что должно позволить более эффективно решать все вопросы. Причиной оптимизации в том числе стало наличие малочисленных кафедр и отсутствие на них кадрового резерва, добавила Бочарникова.