14:38 04 мая 2018 0

Поселок Трубный тонет в канализационных стоках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Трубный под Челябинском, в Сосновском районе, сложилась чрезвычайная ситуация. Десять лет здесь существуют проблемы с утилизацией коммунальных отходов и фекальными стоками заливает улицы. Зловонный запах стал неприятной приметой поселка, передает корреспондент «URA.RU», побывавший в Трубном 4 мая, в пятницу, вместе с руководителем экофонда «Моя планета» Виталием Безруковым.

Сам поселок, находящийся в 30 км от Челябинска, небольшой. В нем четыре многоквартирных дома, частный сектор, школа, садик и администрация. «Весной, во время таяния снега, летом и осенью, во время дождей, переполняется резервуар для канализационных стоков многоквартирных домов и стоки текут по улицам, — рассказали „URA.RU“ жители поселка. — А зимой у нас дети катаются с желтых горок». Раньше в поселок три-четыре раза в неделю приезжала ассенизаторская машина, но недавно агрегат сломался и вывозить фекалии стало некому. Трубный входит в состав Алишевского сельского поселения.

И.о. главы Алишевского поселения Елена Тарасова: «Ассенизаторская машина сломалась!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Виталий Безруков: «Этой проблеме десять лет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Канализация сливается в водоем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Да, сломалась машина! — говорит и. о. главы поселения Елена Тарасова. — Денег на ремонт нет. Еле-еле хватает средств на зарплату коммунальщикам. Зато с населения мы денег за вывоз канализационных отходов теперь не берем». Тарасова ссылается на то, что недавно стала и. о. главы. Действующий глава Алишевского поселения Раиль Габитов находится в СИЗО и обвиняется в получении взяток. Елена Тарасова также отметила, что, когда вывозят отходы, население плохо платит за эту услугу. «Конечно, плохо! Там тарифы конские!» — возмущаются жители. Сама машина была куплена десять лет назад и часто выходит из строя.

«Здесь и экологический ущерб и ущерб здоровью людей, — заявил „URA.RU“ Виталий Безруков. — Кроме того, канализационные стоки текут в местный водоем, питьевой для скота. Год назад нам удалось добиться выделения денег на ремонт машины». Безруков добавил, что планирует снова выходить на главу Сосновского района Евгения Ваганова и ставить вопрос о деньгах на ремонт или о покупке новой машины. «А еще лучше решить вопрос со строительством локальных очистных», — резюмировал глава экофонда.