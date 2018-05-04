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04 мая 2018
03 мая 2018
02 мая 2018
01 мая 2018
14:38  04 мая 2018 0

В поселке под Челябинском по улицам потекли фекалии. ФОТО

Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, ручей, безруков виталий, брод
Поселок Трубный тонет в канализационных стокахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Трубный под Челябинском, в Сосновском районе, сложилась чрезвычайная ситуация. Десять лет здесь существуют проблемы с утилизацией коммунальных отходов и фекальными стоками заливает улицы. Зловонный запах стал неприятной приметой поселка, передает корреспондент «URA.RU», побывавший в Трубном 4 мая, в пятницу, вместе с руководителем экофонда «Моя планета» Виталием Безруковым.

Сам поселок, находящийся в 30 км от Челябинска, небольшой. В нем четыре многоквартирных дома, частный сектор, школа, садик и администрация. «Весной, во время таяния снега, летом и осенью, во время дождей, переполняется резервуар для канализационных стоков многоквартирных домов и стоки текут по улицам, — рассказали „URA.RU“ жители поселка. — А зимой у нас дети катаются с желтых горок». Раньше в поселок три-четыре раза в неделю приезжала ассенизаторская машина, но недавно агрегат сломался и вывозить фекалии стало некому. Трубный входит в состав Алишевского сельского поселения.

Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, тарасова елена
И.о. главы Алишевского поселения Елена Тарасова: «Ассенизаторская машина сломалась!»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, безруков виталий
Виталий Безруков: «Этой проблеме десять лет»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, ручей, канализационные стоки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Канализационные стоки в поселке Трубный, Сосновского района Челябинской области, лужа, пруд, стоки
Канализация сливается в водоем
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Да, сломалась машина! — говорит и. о. главы поселения Елена Тарасова. — Денег на ремонт нет. Еле-еле хватает средств на зарплату коммунальщикам. Зато с населения мы денег за вывоз канализационных отходов теперь не берем». Тарасова ссылается на то, что недавно стала и. о. главы. Действующий глава Алишевского поселения Раиль Габитов находится в СИЗО и обвиняется в получении взяток. Елена Тарасова также отметила, что, когда вывозят отходы, население плохо платит за эту услугу. «Конечно, плохо! Там тарифы конские!» — возмущаются жители. Сама машина была куплена десять лет назад и часто выходит из строя.

«Здесь и экологический ущерб и ущерб здоровью людей, — заявил „URA.RU“ Виталий Безруков. — Кроме того, канализационные стоки текут в местный водоем, питьевой для скота. Год назад нам удалось добиться выделения денег на ремонт машины». Безруков добавил, что планирует снова выходить на главу Сосновского района Евгения Ваганова и ставить вопрос о деньгах на ремонт или о покупке новой машины. «А еще лучше решить вопрос со строительством локальных очистных», — резюмировал глава экофонда.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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