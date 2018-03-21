15:50 21 марта 2018 0

Следователи вскрыли новые преступные эпизоды в деле Раиля Габитова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рамках расследования уголовного дела в отношении главы Алишевского сельского поселения Сосновского района Раиля Габитова вскрылись новые эпизоды. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, установлено еще 11 фактов, связанных с выдачей главой поселка фиктивных справок на землю. Расследование продолжается.

Раиль Габитов был задержан сотрудниками полицейского главка региона 29 января 2018 года. Его увели в наручниках прямо с совещания в сельской администрации, в сопровождении бойцов СОБРа. Решением суда Габитов был взят под стражу. По версии следствия, в 2013 году глава поселка выписал местному жителю фиктивную справку, на основании которой этот житель продал участок. Ранее, в 2008 году, Габитов выписал три подобных справки, за что получил от владельцев участков 1 млн рублей.

После ареста Габитова силовики стали проверять все земельные документы на предмет нарушений. Уже выявлено 11 участков, полученных незаконно по фиктивным справкам от главы поселка. Следователи продолжают проверку; не исключено, что появятся новые эпизоды.

Раилю Габитову предъявлено обвинение по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п.«г» ч.4 ст. 290 и п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).