Путин отметил заслуги мэра Тюмени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Тюмени Александра Моора медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает в пятницу, 4 мая, корреспондент «URA.RU».
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» была учреждена 2 марта 1994 года. Наградой отмечаются жители страны за выдающиеся достижения на гражданском и военном поприщах. В случае «мирного» варианта награждения, медаль вручается за реализацию полезных дел в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки, образовании, здравоохранении и культуре.
Александр Моор возглавляет Тюмень с 2011 года. На этом посту он заменил Евгения Куйвашева, ушедшего на работу в полпредство президента в УрФО, а затем на пост губернатора Свердловской области. Моор был признан лучшим мэром России 2016 года по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг», а также Финансового университета при правительстве РФ.