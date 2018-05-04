{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
03 мая 2018
02 мая 2018
Главные новости Тюменской области
15:54  04 мая 2018 0

Путин отметил заслуги мэра Тюмени

Заседание Гордумы последнее перед каникулами 2015. Тюмень, моор александр
Александр Моор представлен к государственной наградеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы администрации Тюмени Александра Моора медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает в пятницу, 4 мая, корреспондент «URA.RU».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» была учреждена 2 марта 1994 года. Наградой отмечаются жители страны за выдающиеся достижения на гражданском и военном поприщах. В случае «мирного» варианта награждения, медаль вручается за реализацию полезных дел в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки, образовании, здравоохранении и культуре.

Александр Моор возглавляет Тюмень с 2011 года. На этом посту он заменил Евгения Куйвашева, ушедшего на работу в полпредство президента в УрФО, а затем на пост губернатора Свердловской области. Моор был признан лучшим мэром России 2016 года по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг», а также Финансового университета при правительстве РФ.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров