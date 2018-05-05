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05 мая 2018
04 мая 2018
06:20  05 мая 2018 0

Названы самые популярные смартфоны в мире

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , iphone 10, считает деньги, купюры, продажа, покупка
Смартфоны компании Apple стали самыми продаваемыми в миреФото: Владимир Андреев © URA.RU

Модели iPhone стали самыми продаваемыми смартфонами в мире по итогам первого квартала 2018 года. Об этом говорится в исследовательском отчете аналитической компании Strategy Analytics.

Так, по данным аналитиков, с января по март 2018 года по всему миру было продано 345 миллионов смартфонов. Наиболее популярными стали продукты компании Apple. Так, за указанный период модель iPhone X разошлась тиражом в 16 миллионов экземпляров.

На втором и третьем месте — iPhone 8 и 8 Plus. Их за три месяца приобрели 12,5 и 8,3 миллиона человек соответственно. Четвертая строчка досталась iPhone 7 с показателем в 5,6 миллиона покупателей.

Android-смартфоны разместились на пятом и шестом месте. Так, Xiaomi Redmi 5A купили 5,4 миллиона человек, а Samsung Galaxy S9 Plus — 5,3.

Сергей Демин
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