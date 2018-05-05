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05 мая 2018
04 мая 2018
08:22  05 мая 2018 0

Олимпийская чемпионка Медведева ушла от своего тренера

Медведева решила сменить тренераФото: Insrtagram Евгении Медведевой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе после 11 лет совместной работы. Спортсменка продолжит работать в Центре спорта и образования «Самбо-70», но с другим тренером.

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев уточнил, что школа пыталась всячески повлиять на происходящее, Тутберидзе всегда делала все для своих подопечных и Медведева ни в чем не была ущемлена. Вместе с тем, он назвал ситуацию «не очень правильной», пишет ТАСС. Сама Тутберидзе отказалась от комментариев.

По данным «Матч ТВ», новым тренером Медведевой может стать 56-летний Брайан Орсер. В настоящее время он тренирует двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю и двукратного чемпионом мира испанца Хавьера Фернандеса.

Медведева выиграла две серебряных медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Фигуристка также является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Валерия Романова
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