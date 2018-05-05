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05 мая 2018
16:44  05 мая 2018 0

Олимпийская чемпионка Медведева откажется от гражданства и покинет Россию

Фигурист Алексей Ягудин в ск «Прибой». Тюмень, коньки, фигурное катание, автограф ягудина
Евгения Медведева решила попрощаться с Россией из-за тренераФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила покинуть Россию. Как сообщают СМИ, ее новым местом жительства должна стать Канада, где она уже нашла себе нового тренера.

Медведева будет выступать за сборную Армении, чтобы продлить свое участие в официальных соревнованиях, сообщает RT. Кроме того, ожидается, что для тренировок фигуристка переедет в Канаду, где спортсменку будет тренировать Брайан Орсер.

Переезд Медведева осуществит после показательных выступлений в Японии в июне 2018. Планируется, что тогда же она объявит о смене гражданства на армянское, отмечает агентство «Весь спорт». Ранее стало известно, что Медведева приняла решение о прекращении сотрудничества со своим действующим тренером Этери Тутберидзе.

Игорь Чукреев
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