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05 мая 2018
21:34  05 мая 2018 3

Стекла нового лимузина Путина выдержат попадание из гранатомета. ВИДЕО

Визит Бориса Дубровского на форум Утро-2017. Екатеринбург, счастливого пути, кортеж дубровского, форум утро2017
Первым лицам государства обеспечили высокий уровень защитыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лимузинах проекта «Кортеж», которые в скором времени начнут перевозить первых лиц государства, установлено специальное бронестекло новейшей российской разработки. Его характеристики позволяют защитить пассажиров почти от любой угрозы.

Как стало известно СМИ, бронестекло производится на одном из предприятий города Гусь-Хрустальный по специальной технологии с применением силиката и поликарбоната, что позволяет исключить образование осколков. Цена каждого изделия составляет порядка 200 тысяч рублей, пишут «Автоновости дня».

Отмечается, что бронестекло соответствует классу защиты 5 ХЛ/BR 6 NS. Соответственно оно должно выдерживать попадание из гранатомета с расстояния 50 метров.

Виктор Жуков
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