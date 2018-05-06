14:18 06 мая 2018 0

Символика СССР на майке Adidas стала неожиданностью для литовских дипломатов (архивное фото) Фото: Олег Черных © URA.RU

Женские майки немецкого концерн Adidas с надписью USSR удивили сотрудников Министерства иностранных дел Литвы. Пост со ссылкой на рекламу спортивной одежды с гербом Советского Союза опубликован в «Твиттер» литовского МИД.

К посту прикреплен скрин с сайта Adidas с изображением девушки в красной майке с надписью USSR. «До сих пор есть те, кто болен „ностальгией по империи“», — отмечается в подписи к фото. Далее МИД выражает удивление по поводу того, что среди «больных» есть концерн Adidas. Отметим, что публикацией МИД в своем аккаунте поделился министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

В 2008 году в Литве был принят закон, запрещающий демонстрировать советскую и нацистскую символику в местах массового скопления людей. Нарушителю грозит штраф от 144 до 289 евро, уточняет Life.ru.