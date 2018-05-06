{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
05 мая 2018
14:18  06 мая 2018 0

Майка Adidas с надписью USSR возмутила литовский МИД. «Ностальгия по империи». ФОТО

Первомай (1 мая). Челябинск, ссср
Символика СССР на майке Adidas стала неожиданностью для литовских дипломатов (архивное фото)Фото: Олег Черных © URA.RU

Женские майки немецкого концерн Adidas с надписью USSR удивили сотрудников Министерства иностранных дел Литвы. Пост со ссылкой на рекламу спортивной одежды с гербом Советского Союза опубликован в «Твиттер» литовского МИД.

К посту прикреплен скрин с сайта Adidas с изображением девушки в красной майке с надписью USSR. «До сих пор есть те, кто болен „ностальгией по империи“», — отмечается в подписи к фото. Далее МИД выражает удивление по поводу того, что среди «больных» есть концерн Adidas. Отметим, что публикацией МИД в своем аккаунте поделился министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.

В 2008 году в Литве был принят закон, запрещающий демонстрировать советскую и нацистскую символику в местах массового скопления людей. Нарушителю грозит штраф от 144 до 289 евро, уточняет Life.ru.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров