Следователи начали проверку по факту появившегося в интернете видеоролика, на котором лодка с детьми едва не столкнулась с теплоходом посреди Воронежского водохранилища. Инцидент едва не привел к гибели несовершеннолетних.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с несовершеннолетними на борту в акватории Воронежского водохранилища», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент стал известен благодаря съемкам очевидцев. На кадрах видно, как лодка с детьми движется на середину водохранилища, а ее пассажиры не замечают теплохода. Экипаж судна едва успел отвернуть в сторону, чтобы не допустить столкновения.