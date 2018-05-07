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07 мая 2018
06 мая 2018
05:33  07 мая 2018 0

Корчевникова по ошибке «женили» на ведущей канала «Спас». «Боря, когда ты женишься?» ФОТО

Ведущая эфира не первый раз фотографируется с директором телеканалаФото: Алена Горенко, Instagram

Известный российский актер, генеральный директор православного телевизионного канала «Спас» Борис Корчевников стал жертвой ошибки поклонников, которым не терпится поскорее женить своего кумира. Поводом для обсуждений на этот раз стала совместная фотография с ведущей телеканала Аленой Горенко.

«Это Алена. Каждое утро буднего дня на канале „Спас“ она открывает новый день. А по выходным с сестрой Дашей готовит вкусный домашний обед в программе @dve_sestri_na_spase», — так подписал Корчевников фотографию, на которой он приобнимает симпатичную блондинку. Снимок был опубликован в аккаунте актера в сети Instagram. По словам Бориса, поскольку приглашения в гости к Алене он так и не дождался, то ужинали они в ресторане.

Поклонники отреагировали на фотографию достаточно своеобразно. «Хорошая вы пара», «Боря, когда женишься?», «Вы красиво смотритесь вместе!!!», — подобные комментарии начали появляться под снимком.

Правда, некоторые успели отметить, что происходит какое-то недоразумение: Алена давно замужем и воспитывает двух дочерей. В репосте фотографии самка она называет Бориса «любимым боссом». Как отмечает портал «Дни.ру», Алена счастлива в браке. Кстати, 7 мая у ведущей день рождения — ей исполняется 37 лет.

Виктор Жуков
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