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07 мая 2018
12:50  07 мая 2018 0

В правительстве заподозрили Роскомнадзор в желании получить больше власти

Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
В Роскомнадзоре заверили, что дело в ошибках и опечатках в документахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Члены рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ раскритиковала проект приказа Роскомнадзора от 23 апреля о новых правилах блокировки запрещенных ресурсов. По словам специалистов, ведомство «необоснованно расширяет полномочия», а новые правила дают возможность самостоятельно блокировать любой ресурс.

Как считают в правительстве, формулировки в документе позволяют ведомству «в случае выявления ошибок» объявлять сетевой адрес и доменное имя страницы как ресурс с запрещенной информацией. По словам представителей рабочей группы, Роскомнадзор «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещенной».

Ожидалось, что Роскомнадзор подготовит проект приказа о том, как определять сайты, веб-страницы, программное обеспечение и иные системы, которые используются для обхода блокировок, в том числе VPN и прокси-серверы. «В Роскомнадзоре же написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок. Но это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей», — подчеркнул источник «Коммерсанта».

В свою очередь, в Роскомнадзоре заверили, что дело в ошибках и опечатках, которые бывают в написании доменных имен в решениях судов или иных уполномоченных органов. Новый приказ позволяет «избегать таких ситуаций». На его основании специалисты будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса. Иных целей приказ не преследует», — отметили в Роскомнадзоре. Отмечается, что замечания рабочей группы уже поступили в ведомство и изучаются, после чего на портале проектов нормативных правовых актов будет опубликован скорректированный документ.

Ранее мэрия Москвы согласовала на 13 мая проведение митинга и шествия против ограничения доступа к интернет-ресурсам и против действий Роскомнадзора, пишет РАПСИ. Организаторам мероприятия предложили провести его проспекте Академика Сахарова с числом участников до пяти тысяч человек.

Иван Шестак
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