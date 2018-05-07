В Армении ответили на слухи о том, что фигуристка Медведева меняет гражданство

Известная российская фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению. Об этом заявила глава Федерации фигурного катания страны Мелания Степанян.
Степанян назвала слухами информацию о том, что Медведева может представлять Армению на соревнованиях, уточняет «Федеральное агентство новостей». «Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался», — приводит издание ее слова.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что российская фигуристка и олимпийская чемпионка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Затем сообщалось, что спортсменка станет выступать за сборную Армении, а также переедет в Канаду, где будет тренироваться у Брайана Орсера.
При этом многие специалисты не поверили в то, что Медведева собирается менять гражданство, и назвали эти сведения бредом. «Евгения — патриот, который боролся за честь нашей страны на Олимпиаде в Южной Корее. Выступать под чужим флагом она не захочет», — отметила в беседе с «URA.RU» олимпийская чемпионка Игр в Калгари Наталья Бестемьянова.