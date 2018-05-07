В Зауралье заведующую детсадом требуют уволить за драки с родителями

15:21 07 мая 2018 1

Драка стала последней каплей в затяжном конфликте родителей и заведующей Фото: pixabay.com

В Шадринском районе Курганской области родители детей, посещающих детский сад в селе Красная Нива, требуют снять с должности заведующую учреждения, к которой накопилось множество претензий. Последней каплей стала драка заведующей с матерью одного из воспитанников.

Инцидент произошел в помещении детского сада 18 апреля. Мать ребенка — Ольга Леонова — пришла к заведующей с жалобой: сын Ольги испражнился в одежду, и никто из воспитателей этого не заметил. Между женщиной и заведующей Любовью Рязановой возникла словесная перепалка, во время которой последняя выхватила из рук матери телефон, на который та пыталась заснять беседу. Когда Ольга стала забирать телефон обратно, заведующая, по ее словам, вцепилась ей в волосы. Следом завязалась драка. «После этого Рязанова обратилась в травмпункт. С нас обеих взяли объяснительные в полиции, а затем выдали протоколы о мелком хулиганстве», — рассказала Ольга «URA.RU».

Одна из претензий родителей касается плохой организации питания в детском саду (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Она добавила, что конфликт стал кульминацией в противостоянии жителей села и заведующей. Как говорит собеседница, ранее от родительского комитета в администрацию поступило заявление о том, что в меню детсадовцев отсутствуют положенные нормой фрукты. «Когда подходишь к Рязановой с каким-либо вопросами — она хамит и огрызается, воспитатели ходят злые. Детей родителей, которые не дружат с заведующей, буквально выживают из сада, а альтернативы нет: некоторые теперь вообще не ходят в садик, другим приходится возить малышей в Шадринск», — жалуется мать. По ее словам, у Любови Рязановой есть покровители в администрации Шадринского района, которые сохраняют за ней должность и заранее предупреждают о проверках в детском саду.

Сейчас возмущенные родители пытаются добиться снятия заведующей с должности при помощи правозащитников и составляют полное описание происходящего в детском саду. «Претензий у них очень много — например, однажды родители заметили, что повар находится в нетрезвом состоянии. Они вызвали участкового, однако тот отказался что-либо предпринять, потому что „не почувствовал запаха“», — пояснил агентству общественник Александр Андрюков.

Любовь Рязанова в телефонном разговоре отказалась отвечать на вопросы корреспондента «URA.RU». В отделе образования Шадринского района агентству заявили, что инициатором конфликта стала сама мать ребенка, которая пришла в детский сад в нетрезвом состоянии. «Конечно, не бывает такого, что виновата только одна сторона — заведующая тоже не права, что позволила вовлечь себя в конфликт. Пока никаких документов мы не видели, будем разбираться в ситуации», — сказала начальник отдела образования Любовь Воложанина. Касательно других жалоб родителей она уточнила лишь, что «принимаются меры».