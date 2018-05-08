В США рассказали о гибели 98 млн американцев после ядерной атаки России

04:11 08 мая 2018 0

Американский ученый всерьез занимался расчетом жертв в случае ядерного удара со стороны России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Если Россия нанесет двойной ядерный удар по США, порядка 150 городов с населением почти 100 млн человек будут уничтожены. К такому выводу пришел профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Крениг и описал его в монографии «Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство».

Так, после первого удара примерно 131 город, где проживают около 70 миллионов человек, будут стерты с лица Земли. Кроме того, это серьезно снизит способность Соединенных Штатов к массированному ответу, пишет The National Interest со ссылкой на исследователя.

Второй удар, в свою очередь, мог бы уничтожить еще 12 городов и 28 млн человек. Более того, если американские власти сократят свой ядерный арсенал, количество жертв возрастет до 82 млн жителей после второй атаки РФ. Это Крениг объяснил тем, что российским ракетам придется поражать меньше ядерных целей в США, а также тем, что у Вашингтона будет меньше ракет для ответного удара.