Нарушители ПДД заплатят за ремонт дорог в регионах

09:29 08 мая 2018 0

Штрафы, оплачиваемые нарушителями ПДД, пойдут на ремонт дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральный Минтранс нашел новый источник средств для ремонта и строительства дорог в регионах. Речь идет о штрафах, накладываемых на водителей, нарушающих ПДД. Их планируют направлять в местные дорожные фонды.

Данную меру предлагается применить в законопроекте Минтранса, сообщает «Коммерсант». Издание добавляет, что сегодня региональные дорожные фонды формируются за счет акцизов на топливо и масло, транспортного налога и трансфертов из федерального бюджета, а штрафы, оплачиваемые нарушителями, идут в бюджеты субъектов федерации и тратятся на различные цели.

Комитет Госдумы по бюджетам и налогам уже рекомендовал принять документ во втором чтении 10 мая и в третьем — 15-го числа (первое чтение состоялось еще в апреле). Если законопроект одобрят, указанное нововведение относительно штрафов вступит в силу с 1 января 2019 года, уточняет газета.

Ранее президент Владимир Путин поручил федеральному правительству усилить ответственность автомобилистов за нарушения правил ПДД и повысить требования к их подготовке, напоминает РАПСИ. Также в соответствующем президентском указе говорится, что смертность в России в результате ДТП к 2030 году должна достичь «нулевого уровня».