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08 мая 2018
10:29  08 мая 2018 3

В Екатеринбурге популярный «трамвайный блогер» оказался за решеткой

В Twitter количество подписчиков Соломина сейчас превышает 6,5 тысяч человекФото: varlamov.ru, Илья Варламов

В Екатеринбурге за решеткой оказался блогер Иван Соломин, который вел в Twitter страницу tramekb от лица городского трамвая. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по региону, мужчину на десять суток поместили в СИЗО за неуплату алиментов.

«Более двух лет должник уклонялся от уплаты алиментных платежей на содержание своего несовершеннолетнего сына, поясняя это тем, что у него временные материальные трудности. Обещал выплачивать алименты, но так и не платил. Накопив тем самым задолженность порядка 370 тысяч рублей», — сообщили в УФССП.

Судебным приставам блогер заявил, что накопил долги из-за того, что у него нет постоянного заработка. Как оказалось, уралец уволился с муниципального предприятия, полностью посвятив себя социальным сетям. Судебные приставы составили в отношении него административный протокол. Суд арестовал Соломина на десять суток. Арест начинается с 4 мая 2018 года. «Десять суток без интернета помогут папе осознать его роль в воспитании и содержании сына», — заключили в УФССП.

Получить комментарий у самого Ивана Соломина не удалось — его телефон выключен. На свою страницу во «ВКонтакте» блогер в последний раз заходил 3 мая.

В Twitter количество подписчиков Соломина сейчас превышает 6,5 тысяч человек. О нем писал один из самых популярных блогеров России Илья Варламов, который признавал, что екатеринбуржец достиг очень неплохих результатов «для регионального трамвая».

Сергей Дианов
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