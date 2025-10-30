Машина имеет мощный двигатель V8, считалась гордостью советского автопрома Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске выставили на продажу ГАЗ-13 «Чайка» 1964 года выпуска за три миллиона рублей. На аналогичной машине ездил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Автомобиль требует реставрации, но сохранил родной салон и комплектуется автоматической коробкой передач с двигателем объемом 5,5 литра мощностью 195 лошадиных сил. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«ГАЗ-13 „Чайка“, комплектная машина под реставрацию. Восемь лет назад была отпескоструена и сделана по кузову. Салон под чехлами родной, АКПП и двигатель есть. Много запчастей в придачу», — говорится в сообщении на «Авито».

Автор объявления уточнил, что автомобиль черного цвета имел одного владельца по ПТС. Машина не битая, пробег составляет 550 тысяч километров.

ГАЗ-13 «Чайка» выпускался малой серией на Горьковском автомобильном заводе и позиционировался как служебный транспорт высшей советской номенклатуры и дипломатов. Именно эту модель в середине 60-х использовал для поездок генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который, по воспоминаниям современников, имел страсть к автомобилям и быстрой езде.

Все «Чайки» красились строго в черный цвет. В декабре 1976 года началось производство новой модели ГАЗ-14, и первая машина была подарена Брежневу к его 70-летию — для него сделали исключение и покрасили автомобиль в темно-вишневый цвет. Коллекция автомобилей советского лидера насчитывала, по разным источникам, от 49 до 324 единиц.

Как сообщало URA.RU ранее, летом 2025 года в Челябинске продавали ГАЗ-14 «Чайка» 1983 года выпуска. Стоимость уникального транспортного средства составляла 1,4 миллиона рублей.

«Чайку» с солидным пробегом продают в Челябинске




