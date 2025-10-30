Курганцам пообещали вытравить мышей, атаковавших дом в центре города

Мыши атаковали дом в Кургане Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В доме на улице Куйбышева в Кургане будут проведены мероприятия по уничтожению грызунов. Об этом сообщили в ответе горожанам представители мэрии. Ранее курганцы жаловались, что пятиэтажку буквально атаковали стаи мышей.

«Управляющая компания проинформирована о необходимости дератизации подвального помещения, подъездов и чердака в многоквартирном доме №167 на улице Куйбышева в срок до 10 ноября», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Также будет рассматриваться вопрос о сносе подсобок в подвале, где расплодились грызуны.