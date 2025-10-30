Курганцам пообещали вытравить мышей, атаковавших дом в центре города
Мыши атаковали дом в Кургане
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В доме на улице Куйбышева в Кургане будут проведены мероприятия по уничтожению грызунов. Об этом сообщили в ответе горожанам представители мэрии. Ранее курганцы жаловались, что пятиэтажку буквально атаковали стаи мышей.
«Управляющая компания проинформирована о необходимости дератизации подвального помещения, подъездов и чердака в многоквартирном доме №167 на улице Куйбышева в срок до 10 ноября», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Также будет рассматриваться вопрос о сносе подсобок в подвале, где расплодились грызуны.
Согласно открытым данным термин «дератизация» означает — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение грызунов (крыс, мышей, полевок и других) в жилых помещениях. Целью является не только борьба с грызунами, но и создание условий, которые будут препятствовать их повторному заселению.
- Кирилл30 октября 2025 23:19Мыши то ладно, но и крысы лезут в дом...