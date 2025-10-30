Мокрый снег ожидается в ряде городов Челябинской области Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В ряде городов Челябинской области 1 ноября ожидаются околонулевые температуры. Так, снег с дождем и морось предполагаются в Златоусте, Верхнем Уфалее, Аше, Сатке и других населенных пунктах региона. Об этом говорится в прогнозе «Гисметео».

«В Златоусте 1 ноября пойдет мокрый снег. Снег с дождем в этот день также ожидается в Верхнем Уфалее. Зимние осадки с моросью не исключены в Аше и Сатке. Ночные температуры будут доходить до околонулевых значений», — рассказали метеорологи. В Миассе на следующий день посыпятся снежные зерна.

В Челябинске в первый день ноября днем воздух прогреется до пяти градусов выше нуля. Будет малооблачно. В других муниципалитетах региона температура будет колебаться от двух до пяти градусов тепла.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, в длинные выходные со 2 по 4 ноября, приуроченные к Дню народного единства, жителей Челябинска ожидает резкое похолодание. Температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов.