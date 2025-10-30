В Нижнем Тагиле активно заменяют устаревшие лифты

В Нижнем Тагиле количество лифтов старше 25 лет сократилось с 1456 до 20 подъемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле до конца 2025 года планируют заменить 52 лифта, из них уже установлено 46 подъемников. Для работ дополнительно было выделено более семи миллионов рублей, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«На сегодня из 52 лифтов, запланированных к замене до конца года, уже установлено 46. По решению губернатора Дениса Паслера городу дополнительно выделено свыше семи миллионов рублей на замену четырех лифтов», — написал глава Нижнего Тагила в своем telegram-канале. Проведение работ запланировано по трем адресам: на улице Папанина в домах 5 и 21, а также на улице Дружинина в доме 62.