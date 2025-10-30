Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Дом подожгли в Курганской области

30 октября 2025 в 22:08
Пожарные потушили дом в Сафакулевском округе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сафакулевском округе Курганской области загорелся жилой дом из-за поджога. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«Пожар в доме на 80 квадратах тушили семь специалистов и три единицы техники. Предварительная причина: поджог», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в микрорайоне Рябково в Кургане спасатели потушили возгорание в жилом доме площадью 100 квадратных метров, причиной которого стало неисправное электрооборудование, при этом пострадавших не было. Органы МЧС региона продолжают работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций и напоминают жителям о необходимости проверки состояния электросетей и электроприборов в домах.

