Некрополитика: как хоронят депутатов, чиновников и влиятельных силовиков в ХМАО

Депутаты, чиновники, силовики и влиятельные деятели ХМАО предпочитают выбрать место своего последнего пристанища заранее. Как правило, достигнув определенного возраста, политбомонд осознает собственную смертность, начинает прикидывать примерные варианты надгробий и даже заранее выкупает места на кладбищах. О самых влиятельных покойниках Югры — в материале URA.RU.

Из глубин истории

Пожалуй, самым крупной политической фигурой, похороненной на территории современного ХМАО, можно считать соратника Петра I — князя Александра Меншикова. В отличие от современного политбомонда, сосланный в Березово после смерти царя князь точно не сам выбирал место захоронения. Могила находилась в 20 метрах от реки Сосьвы, но до наших дней не сохранилась — вода подмыла берег, и останки унесло водой.

Неподалеку от места, где был Дом Советов, в нынешнем парке Бориса Лосева — в самом центре окружной столицы, по воспоминаниям старожилов, которые собирает хранитель портала «Остяко-Вогульск.рф» Андрей Рябов, — во времена Советской власти было три могилы. В одной из них был похоронен первый председатель Остяко-Вогульского окружного исполкома Яков Рознин. Он умер в 1934 году от болезни сердца. Рядом с ним были захоронены еще два представителя советской политэлиты — умерший от сердечного приступа начальник окружного отдела НКГБ Василий Куликов и большевик Семен Меламед, отправленный ЦК ВКП (б) для проведения избирательной кампании в Самарово и Остяко-Вогульске. Смерть настигла его по пути в Сургут. Позже Куликова перезахоронили на Северном кладбище, а надгробие Рознина таинственно исчезло.

Столичные погосты для элиты

С наступлением нового тысячелетия VIP-югорчане озаботились переездом в столицу. У многих политиков была здесь недвижимость, учились дети, некоторые представители бомонда и вовсе предпочитали прилетать в Югру для участия в заседаниях, как, например ныне покойный депутат окружной думы Александр Колодич — бывший коммунальный король Нефтеюганска и окрестностей. В июне 2023 года его в особняке на территории Новой Москвы зверски зарезал садовник. Похоронили Колодича на Востряковском кладбище. На его похорны съехались десятки югорских политиков.

За два года до этого на другом столичном кладбище, Троекуровском, был похоронен один из самых доверенных заместителей экс-губернатора Натальи Комаровой Геннадий Бухтин. Он не пережил пандемию COVID-19 — сначала его лечили в Югре, а затем перевезли в столичный госпиталь. Но медицина оказалась бессильна. На похоронах Бухтина губернатор присутствовала лично.

В Москве, но на Ваганьковском кладбище, покоится и первооткрыватель сибирской нефти, легендарный геолог Фарман Салманов. На одном участке с ним похоронен его сын Олег, который умер в 42 года. Трагедия сильно подкосила Салманова-старшего. Он умер от продолжительной болезни в столице.

Югра как последнее пристанище

А вот экс-замгубернатора Сергея Полукеева похоронили в Сургуте. Он работал в правительстве Натальи Комаровой с 2013 по 2015 годы. За месяц до смерти Полукеев получил должность заместителя главы Сургута (городом тогда руководил Андрей Филатов). Политик проходил лечение в местной больнице, его состояние резко ухудшилось, и спасти Полукеева не удалось. Его похоронили на Аллее славы Чернореченского кладбища.

Первый глава Нефтеюганска Владимир Петухов покоится на городском кладбище. Он погиб 26 июня 1998 года от пули киллера, расстрелявшего Петухова и его охранника в центре города. Легендарный мэр Югорска Раис Салахов тоже нашел свое последнее пристанище в городе, которым руководил. Накануне Дня нефтяника в 2018 году его госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт. Салахов за три месяца до этого покинул пост, чтобы отдохнуть. Похороны, на которые пришли тысячи жителей, прошли в Югорске. А тело главы Мегиона Олега Дейнеки пришлось везти из Израиля, где градоначальник проходил лечение и умер, так и не сумев победить болезнь.

Похоронен на Северном кладбище Ханты-Мансийска прокурор округа Юрий Бедерин, расстрелянный в подъезде собственного дома. Его убийца 20 лет скрывался от правосудия. Силовик не смог найти покой даже после смерти — через два года после похорон вандалы осквернили его могилу. Кто-то выдрал цветы и измазал грязью портрет покойного.

На новом кладбище Нижневартовска нашла последнее пристанище депутат думы Нижневартовска Галина Гасымова, заслуженный учитель РФ и директор 42 школы. «Галина Александровна каждое утро первой встречала учеников и их родителей в школном фойе. А теперь ее могила одной из первых встречает посетителей кладбища № 4 — захоронение расположено у самого въезда», — отмечают коллеги Гасымовой.