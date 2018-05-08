Видео с депутатами, смеющимися над новым назначением Мутко, стало хитом в соцсетях

Дмитрий Медведев на встрече с фракцией «Единая Россия» 7 мая объявил список кандидатов в новое правительство. Особый интерес вызвала кандидатура экс-министра спорта Виталия Мутко. Медведев предложил, чтобы в новом кабмине он курировал вопросы строительства и региональной политики. Эта идея вызвала смех депутатов.
«Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, для того чтобы он занялся вопросами строительства, а также региональной политики. Он человек опытный — напомню, он работал в регионе, в Петербурге», — заявил Медведев. Следом за его словами в зале поднялся шум, многие депутаты засмеялись, один из присутствующих громко высказался: «Это смешно». В это время Медведев иронически улыбался.
В социальных сетях в ответ на предложение Медведева появилось много недоуменных высказываний и шуток. Одни припомнили затянувшееся строительство «Зенит Арены». Другие пошутили над допинговым скандалом, отметив, свойства мельдония. О том, как страна отнеслась к кандидатуре Виталия Мутко на пост пост вице-премьера по вопросам строительства, в подборке «URA.RU»: