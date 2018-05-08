В Челябинске в честь Дня Победы установили праздничный баннер с ошибкой
Неравнодушные граждане заметили, что в Челябинске появился баннер в честь Дня Победы с ошибкой. Муниципальные власти уже пообещали устранить недоразумение.
Плакат с надписью «Слава народу победителю», где отсутствует дефис, установлен в центре города. «До конца дня опечатку на баннере исправят», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь мэра Челябинска Владимир Сафонов. 9 мая на площади Революции, где расположено злополучное изображение, пройдет Парад Победы.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Кургане в преддверии Дня Победы появились праздничные баннеры с грубыми орфографическими и фактическими ошибками. А в Серове на билборде с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны перепутали их имена.