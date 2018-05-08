13:38 08 мая 2018 0

Пермским хоккеистам нужно представить гарантии от спонсоров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» сможет участвовать в новом сезоне высшей лиги только в том случае, если вместе с заявкой в ВХЛ представит гарантии от спонсоров. О новых требованиях сообщил финансовый директор клуба Светлана Перминова.

«Думаю, что это сделано для того, чтобы клубы, участвующие в чемпионате, документально подтвердили свои финансовые возможности и не могли в дальнейшем сняться с соревнований из-за безденежья», — пояснил финансовый директор.

В прошлых сезонах клубу также было необходимо подтвердить свою финансовую состоятельность. Однако тогда достаточно было приложить к заявке гарантийное письмо от властей региона. Пока на новый сезон такого письма у пермской команды нет. «В прошлом году гарантийное письмо было выдано 15 мая на сумму 100 миллионов рублей — это минимальный бюджет клуба в ВХЛ», — добавила Светлана Перминова.

Ранее из-за нехватки спонсорских денег клуб перешел на режим полной экономии. Например, команда отказалась от чартерных полетов — летала на соревнования обычными пассажирскими рейсами. Экономят и на зарплатах — по итогам сезона игроки получали меньше, чем их противники в лиге. Так удалось сэкономить 16 млн рублей, рассказали «URA.RU» представители хоккейного клуба.

Пермские краевые спортивные организации финансируются по схеме 50/50. Половину бюджета выделяет краевая казна, другую — клубы должны привлечь сами. Удается это не всегда. Есть печальные примеры — в прошлом году волейбольный клуб «Прикамье» не смог найти деньги и покинул чемпионат в самом начале сезона. В клубе тогда поясняли, что ранее спонсорами пермских клубов выступали крупные компании, базировавшиеся в Прикамье. Сейчас большинство экс-спонсоров поменяли прописку и зарегистрировались в Москве. Краевые власти отказывают в полном финансировании: они считают, что спорт — это бизнес и команды должны зарабатывать сами.