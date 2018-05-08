15:41 08 мая 2018 0

Алина Кабаева дала откровенное интервью Фото: сайт партии Единая Россия

Олимпийская чемпионка и бывший депутат Госдумы Алина Кабаева рассказала о своем детстве и становлении в качестве спортсменки. Она также поделилась, как стала бы воспитывать свою дочь.

По случаю подготовки юбилейного фестиваля художественной гимнастики «Алина», который был создан по инициативе Алины Кабаевой, легендарная спортсменка дала откровенное интервью телеканалу «Мир». Она рассказала, что, если у нее в будущем родится дочь, она отведет ее в секцию художественной гимнастики. «У нас и хореография, и физическая нагрузка, и прекрасная музыка. Опять же — коллектив. Спорт — это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя», — сказала Кабаева.

Спортсменка также призналась, что своим успехом обязана тренеру Ирине Винер-Усмановой. При этом она пришла к Винер-Усмановой только в 11 лет, и та поначалу не хотела брать девочку из-за возраста. Однако навыки Кабаевой заставили тренера передумать, но с одним условием — юная гимнастка должна была похудеть на три килограмма за три дня. На винегрете и воде Алина Кабаева смогла выполнить требование Винер-Усмановой. «Ответственно очень подходила к этому моменту. Сейчас не могу с собой договориться, а тогда договорилась», — делится легендарная спортсменка.

Отметим, что Алина Кабаева не распространяется о своей личной жизни и семье, поэтому в СМИ на эту тему появляется в основном неподтвержденная информация. Так, в 2015 году швейцарская газета сообщила о том, что Кабаева родила ребенка в VIP-клинике в Швейцарии — причем опровержения со стороны спортсменки тогда не последовало.