22:03 08 мая 2018 0

Алексея Севастьянова обвиняли в превышении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении Следственного комитета по Челябинской области приняли решение закрыть уголовное дело против бывшего председателя регионального отделения партии «Родина» и экс-омбудсмена Алексея Севастьянова. Его обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями.

Копия постановления о прекращении уголовного дела оказалась в распоряжении «URA.RU». Севастьянова подозревали в том, что он, зная об отсутствии необходимых средств на счетах отделения партии, «единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше пяти млн рублей». Однако в ходе следствия выяснилось, что состава преступления в действиях Севастьянова не было. При этом компании, которые требовали взыскать средства с «Родины» за изготовленную рекламную продукцию, отозвали свои иски.

«В ходе следствия не добыто доказательств совершения Севастьяновым А.М. действий, совершенных вопреки интересам партии», — говорится в документе. Рекламные материалы, размещенные им, «отвечали целям и задачам регионального отделения партии». При этом задолженность перед компаниями в сумме более пяти млн рублей устранена «в гражданско-правовом порядке». Таким образом, дело против Севастьянова решено закрыть, также в отношении него отменена подписка о невыезде, которая действовала с февраля прошлого года.

Сам Алексей Севастьянов ранее заявлял, что дело против него — это не что иное как политический заказ. «Еще не решил, буду ли подавать в суд за компенсацией. Но из этой истории я сделал вывод: в политику больше ни ногой!», — прокомментировал он закрытие уголовного дела в разговоре с «URA.RU».