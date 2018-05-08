{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
Главные новости Челябинской области
22:03  08 мая 2018 0

Силовики закрыли дело челябинского экс-омбудсмена. «В политику больше ни ногой!»

Заксобрание. Челябинск., севастьянов алексей
Алексея Севастьянова обвиняли в превышении полномочийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В управлении Следственного комитета по Челябинской области приняли решение закрыть уголовное дело против бывшего председателя регионального отделения партии «Родина» и экс-омбудсмена Алексея Севастьянова. Его обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями.

Копия постановления о прекращении уголовного дела оказалась в распоряжении «URA.RU». Севастьянова подозревали в том, что он, зная об отсутствии необходимых средств на счетах отделения партии, «единолично принял решение о заключении договоров по изготовлению и размещению рекламных материалов на сумму свыше пяти млн рублей». Однако в ходе следствия выяснилось, что состава преступления в действиях Севастьянова не было. При этом компании, которые требовали взыскать средства с «Родины» за изготовленную рекламную продукцию, отозвали свои иски.

«В ходе следствия не добыто доказательств совершения Севастьяновым А.М. действий, совершенных вопреки интересам партии», — говорится в документе. Рекламные материалы, размещенные им, «отвечали целям и задачам регионального отделения партии». При этом задолженность перед компаниями в сумме более пяти млн рублей устранена «в гражданско-правовом порядке». Таким образом, дело против Севастьянова решено закрыть, также в отношении него отменена подписка о невыезде, которая действовала с февраля прошлого года.

Сам Алексей Севастьянов ранее заявлял, что дело против него — это не что иное как политический заказ. «Еще не решил, буду ли подавать в суд за компенсацией. Но из этой истории я сделал вывод: в политику больше ни ногой!», — прокомментировал он закрытие уголовного дела в разговоре с «URA.RU».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров