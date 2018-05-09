Глава государства лично поздравил ветеранов с Днем Победы
Владимир Путин осадил охранников, которые не пустили к нему ветерана войны. Мужчина пытался подойти к президенту России после парада, но был остановлен сотрудниками ФСО, которые оттолкнули его. Эту сцену увидел Владимир Путин и сам подошел к ветерану.
После короткой беседы президент России пригласил героя пройти с ним в Александровский сад. Здесь состоялась церемония возложения цветов к могиле Неизвестного Солдата. Вместе с главой государства участие в церемонии приняли премьер-министр Дмитрий Медведев, исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу и гости парада — президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает сайт Кремля.