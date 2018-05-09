12:43 09 мая 2018 0

Президент поздравил россиян в Днем Победы Фото: скриншот с видео

Россия никому не позволит переписать историю Великой Отечественной войны и принизить свою роль в победе над фашизмом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве.

«Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, обо всех наших солдатах Второго фронта, о солдатах стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве, тех кто противостоял нацизму», — приводит слова Путина RT. Парад в честь 73-й годовщины Победы проходит в эти минуты на Красной площади.