«Это была непреднамеренная случайность»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с охраной, которая оттолкнула ветерана после парада Победы в Москве. По его словам, подобные ситуации больше не повторятся.
«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — цитирует Life Дмитрия Пескова.
Напомним, что после парада на Красной площади появилось видео того, как ветерана войны, который пытался подойти к президенту России Владимиру Путину, остановили сотрудники ФСО. Свидетелем инцидента стал сам Путин, который вступился за ветерана.