Бузова разделась и поздравила всех с Днем Победы. ФОТО

04:57 10 мая 2018 0

Поклонники сочли откровенное фото неуместным в день, когда вся страна празднует 9 Мая ФОТО: страница Ольги Бузовой в Instagram

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на певицу Ольгу Бузову за откровенную фотографию, которую она выложила 9 мая на свою страницу в Instagram. Многие посчитали это некорректным со стороны телеведущей.

В День Победы звезда шоу-бизнеса выложила снимок, где она позирует в нижнем белье в душе, а следом опубликовала поздравление всех с 9 мая. «День Победы. С праздником всех. Спасибо нашим дедам за мирное небо над головой. Спасибо за то, что мы живем! Помним и будем благодарить Вас всегда», — написала Бузова в соцсети. Многие пользователи сочли подобный снимок неуместным в день, когда вся страна празднует 9 Мая: «„Зачем ко дню победы свою фотку ставить? Она к победе не имеет отношения“, „Для чего эта показуха?“, „Перегрелась на Сейшелах“, „Ты нормальная? Выставлять такое фото в День Победы“»

Ранее Ольга Бузова удивила своих фанатов новостью, что собирается выйти замуж. В соцсети появилась видеозапись, где она сидит в белом свадебном платье за праздничным столом.