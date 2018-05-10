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Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
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10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
04:57  10 мая 2018 0

Бузова разделась и поздравила всех с Днем Победы. ФОТО

Поклонники сочли откровенное фото неуместным в день, когда вся страна празднует 9 МаяФОТО: страница Ольги Бузовой в Instagram

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на певицу Ольгу Бузову за откровенную фотографию, которую она выложила 9 мая на свою страницу в Instagram. Многие посчитали это некорректным со стороны телеведущей.

В День Победы звезда шоу-бизнеса выложила снимок, где она позирует в нижнем белье в душе, а следом опубликовала поздравление всех с 9 мая. «День Победы. С праздником всех. Спасибо нашим дедам за мирное небо над головой. Спасибо за то, что мы живем! Помним и будем благодарить Вас всегда», — написала Бузова в соцсети. Многие пользователи сочли подобный снимок неуместным в день, когда вся страна празднует 9 Мая: «„Зачем ко дню победы свою фотку ставить? Она к победе не имеет отношения“, „Для чего эта показуха?“, „Перегрелась на Сейшелах“, „Ты нормальная? Выставлять такое фото в День Победы“»

Ранее Ольга Бузова удивила своих фанатов новостью, что собирается выйти замуж. В соцсети появилась видеозапись, где она сидит в белом свадебном платье за праздничным столом.

Александр Черноскутов
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