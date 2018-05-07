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07 мая 2018
06 мая 2018
05:14  07 мая 2018 0

Бузова объявила на всю страну, что собирается выйти замуж. «Друзья, я счастлива!». ВИДЕО

Поклонники были удивлены заявлением телеведущейФото: Ольга Бузова, Instagram

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова удивила своих поклонников новостью, что собирается выйти замуж. В социальной сети появилось видео, где она сидит за праздничным столом в белом свадебном платье.

«Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая „Дома-2“, выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента. Ходили слухи, выдвигались версии. Настал тот день, когда я готова поделиться своим счастьем со всеми вами. Друзья, я счастлива!», — цитирует «Экспресс-газета» слова Бузовой. Многие из фанатов были обрадованы заявлением певицы: «„Вау, я рада за неё“, „Олечка молодец)“, „Олечка все цветы к твоим ногам“». Некоторым пользователям стало интересно, кем является избранник телеведущей: «„Кто ж этот счастливец)“, „А где же муж?“».

Ранее Ольга Бузова дала интервью самой себе. В коротком видеоролике певица рассказала, что происходит в ее личной жизни и о чем она мечтает. Кроме этого, звезда российской эстрады призналась, что является трудоголиком.

Александр Черноскутов
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