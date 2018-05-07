Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова удивила своих поклонников новостью, что собирается выйти замуж. В социальной сети появилось видео, где она сидит за праздничным столом в белом свадебном платье.
«Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая „Дома-2“, выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента. Ходили слухи, выдвигались версии. Настал тот день, когда я готова поделиться своим счастьем со всеми вами. Друзья, я счастлива!», — цитирует «Экспресс-газета» слова Бузовой. Многие из фанатов были обрадованы заявлением певицы: «„Вау, я рада за неё“, „Олечка молодец)“, „Олечка все цветы к твоим ногам“». Некоторым пользователям стало интересно, кем является избранник телеведущей: «„Кто ж этот счастливец)“, „А где же муж?“».
Ранее Ольга Бузова дала интервью самой себе. В коротком видеоролике певица рассказала, что происходит в ее личной жизни и о чем она мечтает. Кроме этого, звезда российской эстрады призналась, что является трудоголиком.