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10 мая 2018
09 мая 2018
Главные новости Москвы
06:36  10 мая 2018 0

Власти запретят жарить шашлыки во время чемпионата мира по футболу

Приготовление шашлыков. Екатеринбург, шашлыки
В городах, принимающих матчи мундиаля, введут особый противопожарный режимФото: Александр Мамаев © URA.RU

В городах России, которые примут у себя чемпионат мира по футболу летом 2018 года, будет введен особый противопожарный режим. В частности, горожанам запретят жарить шашлыки. С такой инициативой выступила правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как передают «Известия» со ссылкой на документ, подписанный главой МЧС Владимиром Пучковым, под особым режимом предусматривается запрет на сжигание травы и разведение костров. Муниципальные власти будут определять конкретные меры, в том числе — запрещать пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Как следует из документа, если лесопожарная обстановка осложнится, россиянам может быть запрещено посещение лесов. В условиях противопожарного режима будут действовать повышенные штрафы за нарушения. Для граждан они составляют от 2 до 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 15 до 30-40 тысяч, а для юридических — от 200 до 400-500 тысяч. Кроме того, что в период действия режима также запрещено сжигание мусора. Арендаторам и собственникам земельных участков необходимо регулярно очищать территории от горючих отходов, сухой травы, а также опавших листьев.

Александр Черноскутов
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