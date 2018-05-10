{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
11:22  10 мая 2018 0

Россиянка продает Библию по цене квартиры. СКРИН

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, храм христа спасителя, евангелие, христиане, святыня, крест, распятие, библия, ххс
В Новосибирске предлагают купить ценный христианский раритетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Новосибирска выставила на Avito объявление о продаже раритетной Библии. Она оценила книгу астрономической цифрой — 4 миллиона рублей.

«Продам Библию 1840 года, состояние очень хорошее», — написала жительница Новосибирска Татьяна. Фото раритета в объявлении отсутствует, поэтому судить о том, насколько цена соответствует лоту, сложно. Но поиск по сайту показывает, что продавец, судя по всему, срочно избавляется от лишней собственности — одновременно она разместила также и сообщение о продаже дачи, которую оценивает в 300 тысяч рублей.

Тем временем на сайте объявления о продаже раритетов не являются редкостью. В том же Новосибирске предлагают приобрести старообрядческий псалтырь 1888 года за гораздо более скромные 11 тысяч рублей, отмечает ИА FlashSiberia.

Фото: скрин с Avito

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров