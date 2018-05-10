Жительница Новосибирска выставила на Avito объявление о продаже раритетной Библии. Она оценила книгу астрономической цифрой — 4 миллиона рублей.
«Продам Библию 1840 года, состояние очень хорошее», — написала жительница Новосибирска Татьяна. Фото раритета в объявлении отсутствует, поэтому судить о том, насколько цена соответствует лоту, сложно. Но поиск по сайту показывает, что продавец, судя по всему, срочно избавляется от лишней собственности — одновременно она разместила также и сообщение о продаже дачи, которую оценивает в 300 тысяч рублей.
Тем временем на сайте объявления о продаже раритетов не являются редкостью. В том же Новосибирске предлагают приобрести старообрядческий псалтырь 1888 года за гораздо более скромные 11 тысяч рублей, отмечает ИА FlashSiberia.