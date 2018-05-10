В Кургане дочь экс-депутата обвинили в попытке спровоцировать скандал в День Победы

14:52 10 мая 2018 0

В соцсети они заявили, что Зайково в День Победы оставили без Вечного огня Фото: группа «Оригинальный Курган», «ВК»

Курганцы пожаловались, что День Победы в микрорайоне Зайково им пришлось встречать без Вечного огня. Информация об этом опубликована в группе «Оригинальный Курган» в соцсети «ВКонтакте» без указания авторства. Позже запись была продублирована еще в одном паблике, при этом автором публикации указана Марина Камшилова, дочь экс-депутата гордумы и одна из сестер-«таранщиц».

Вечный огонь на обновленном мемориале в Зайково зажгли всего три года назад, к 9 мая 2015 года. Автор публикации напомнил, что тогда гендиректор компании «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов заявлял: «На все праздники, на все торжества в Зайково будет гореть Вечный огонь». А теперь, предполагает пользовательница соцсети, «акция газовщиков закончилась».

Сам Олег Попов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» удивился обвинениям в свой адрес: «На всех объектах огонь горел строго по графику. У нас были назначены дежурные. „Аварийка“ обязательно на каждом объекте дежурила». По его словам, в Зайково 9 мая подача газа для Вечного огня осуществлялась с 9 до 12 часов. «Такое время было указано в письме, подписанном председателем городского совета ветеранов. График составлял руководитель местного самоуправления микрорайона Валентина Баева», — добавил собеседник.

Валентина Баева также заявила, что Вечный огонь в День Победы горел строго по графику. «И накануне вечером горел, и 9 мая, днем, горел. Мы „Веселые старты“ с ребятишками проводили в это время. 6 мая у нас большое мероприятие было, мы тоже огонь зажигали», — рассказала она. Подобным обвинениям удивились и другие пользователи соцсети. Один из них в комментарии к публикации подтвердил, что Вечный огонь в Зайково горел, а опубликованный текст является клеветой.

Администраторами группы «Оригинальный Курган», самой первой разместившей информацию о погасшем Вечном огне в Зайково, являются также сестры Камшиловы. «Я считаю, что эти люди решили испакостить людям праздник», — заявила Валентина Баева. По ее словам, одна из сестер живет в Зайково и это уже не первый ее конфликт с местным самоуправлением микрорайона. В Кургане сестры Елена и Марина Камшиловы известны как «таранщицы» — из-за частых ДТП с их участием. Одни горожане обвиняют их в том, что сестры занимаются автоподставами и даже не пытаются избежать аварий, другие считают, что Камшиловы таким образом наказывают нарушителей ПДД.