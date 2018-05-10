В Екатеринбурге после массовых отпусков политиков выросли цены на путевки в Турцию

13:14 10 мая 2018 0

Турки заманили россиян на свои пляжи огромными скидками, а теперь повышают цены Фото: depositphotos.com

В туристических компаниях Екатеринбурга резко выросла стоимость путевок в Турцию. Специалисты говорят, что причины повышения цен кроются не только в окончании сезона раннего бронирования, но и в массовом отъезде российских политиков в отпуск.

Сезон раннего бронирования в 2018 году оказался крайне удачным для Турции. По сравнению с 2017-м страна продемонстрировала по этому показателю прирост 70 процентов. Ключом к успеху стали дешевые отели. Однако с приближением лета цены стали ощутимо выше. Гендиректор компании «Русская изба тур» Зиновий Мартыненков рассказал «URA.RU», что в мае путевки для уральцев подорожали до 10%.

«Коммерция есть коммерция. Рост потребления рождает повышение в цене», — отметил Мартыненков. При этом, по его словам, спрос на Турцию остается таким же высоким и по сей день.

Член правления Уральской ассоциации туризма Олег Хигер в беседе с «URA.RU» пояснил: туркам стало понятно, какую загрузку ждать в летний сезон, и смысл терять деньги на скидках пропал. Однако специалист заявил, что на рост цен также повлияли выборы и инаугурация президента России Владимира Путина, которые прошли в России.

«В нашей стране на любое крупное политическое событие завязана почти вся административная верхушка. Когда волна неопределенности проходит, все люди, которые связаны с политсобытиями большого масштаба, могут позволить себе отдых. Туризм уже хорошо изучил это. И, как только появляется потребность в отдыхе от „политвахты“, наступает повышение цен, которое не сказывается на спросе, но добавляет в прибыли», — прокомментировал ситуацию Олег Хигер.