Жители Екатеринбурга массово бегут от ЧМ-2018 в Турцию

Жители Екатеринбурга предпочли иностранные курорты чемпионату мира по футболу-2018. Как рассказал на пресс-конференции член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, на вторую половину июня, когда пройдут матчи мундиаля, пришелся максимальный спрос на заграничные путевки по раннему бронированию.
«На ряд направлений на вторую половину июня почти не осталось мест. Возможно, это связано с тем, что некоторые предприятия предложили сотрудникам максимально отсутствовать в городе, так как он будет переполнен иностранными приезжими», — сказал Пузанков. Он заметил, что горожане не остаются на матчи чемпионата и потому, что билеты на игры стоят слишком дорого и их трудно получить.
На время ЧМ-2018 из заграничных направлений самой популярной страной у жителей Урала оказалась Турция. По сравнению с 2017 годом она показала прирост по раннему бронированию около 70 процентов, уточнил Пузанков.
Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют восемь команд в матчах Египет—Уругвай, Франция—Перу, Япония—Сенегал, Мексика—Швеция.