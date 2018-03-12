{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 марта 2018
11 марта 2018
10 марта 2018
Главные новости Свердловской области
13:35  12 марта 2018 1

Жители Екатеринбурга массово бегут от ЧМ-2018 в Турцию

Акция 1000 дней до ЧМ-2018. Екатеринбург, чм-2018, памятник татищеву и де генину, чм2018, чемпионат мира по футболу
Екатеринбуржцы не так сильно любят футбол, как иностранцыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Жители Екатеринбурга предпочли иностранные курорты чемпионату мира по футболу-2018. Как рассказал на пресс-конференции член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, на вторую половину июня, когда пройдут матчи мундиаля, пришелся максимальный спрос на заграничные путевки по раннему бронированию.

«На ряд направлений на вторую половину июня почти не осталось мест. Возможно, это связано с тем, что некоторые предприятия предложили сотрудникам максимально отсутствовать в городе, так как он будет переполнен иностранными приезжими», — сказал Пузанков. Он заметил, что горожане не остаются на матчи чемпионата и потому, что билеты на игры стоят слишком дорого и их трудно получить.

На время ЧМ-2018 из заграничных направлений самой популярной страной у жителей Урала оказалась Турция. По сравнению с 2017 годом она показала прирост по раннему бронированию около 70 процентов, уточнил Пузанков.

Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют восемь команд в матчах Египет—Уругвай, Франция—Перу, Япония—Сенегал, Мексика—Швеция.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров