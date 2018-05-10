МЧС не может проверить торговый центр в Тюмени, так как его не существует

17:26 10 мая 2018 2

Торговый центр, которого нет Фото: Виктор Нестерук

МЧС не может проверить соблюдение правил пожарной безопасности в тюменском торговом центре «Корона», который находится на улице Николая Чаплина, 43. Дело в том, что, судя по документам, его не существует —информация о вводе здания в эксплуатацию из администрации Тюмени не поступала.

«Таким образом, проведение внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности на указываемом вами объекте защиты, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, не представляется возможным», — сообщили в региональном ГУ МЧС в ответ на запрос тюменского активиста ОНФ Виктора Нестерука.

В администрации города на запрос о торговом центре-невидимке подтвердили, что не выдавали разрешение на строительство: «По заявлениям ООО «ТД «Корона» Гусейнова Т. П. оглы в представлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства было отказано в связи с наличием оснований, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации».

По словам общественника, он обнаружил ТЦ-невидимку во время обхода подобных объектов после пожара в кемеровской «Зимней Вишне», в котором погибли десятки человек. «Сразу обратили внимание на то, что в „Короне“ пожарные нарушения одно на другом: аварийные выходы заблокированы, пути эвакуации не указаны, на все большое двухэтажное здание мы нашли лишь один огнетушитель, который почему-то стоял на полу в обувном отделе», — рассказал «URA.RU» Виктор Нестерук.

По заявлению активиста в торговом центре, которого формально нет, побывала прокурорская проверка. И. о. прокурора Калиниснкого административного округа Тюмени Андрей Нохрин по итогу сообщил, что возбуждено дело об административном правонарушении по статье «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения его на ввод эксплуатацию». Материал передан в арбитражный суд. Тем временем торговый центр, которого нет, продолжает работать.

МЧС не имеет права проверять ТЦ, которого нет на бумаге Фото: Виктор Нестерук