07:55 11 мая 2018 0

У руководителя курганского МФЦ Виктора Масича в собственности не нашлось недвижимости Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На сайте правительства Курганской области опубликовали доходы руководителей госучреждений региона за 2017 год. Никому из них не удалось заработать более двух миллионов рублей, а у одного из высокопоставленных чиновников отсутствует недвижимость в собственности.

Самый высокий доход — 1,8 млн рублей — задекларировал директор регионального многофункционального центра Виктор Масич, который занял должность в середине лета прошлого года. В его собственности нет недвижимого имущества, однако имеется легковой автомобиль Chevrolet Cruze. Супруга Масича владеет квартирой площадью 62,1 кв. м., за год она заработала чуть более 300 тысяч рублей.

Директор научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия Михаил Вохменцев показал доход в сумме 1,7 млн рублей. Ему принадлежат два земельных участка (3007 кв. м. и 1300 кв.м) и автомобиль Land Rover Freelander 2. Совместно с супругой чиновник владеет квартирой площадью 62,3 кв. м. Доход жены Вохменцева — 270 тысяч рублей.

Владимир Пугин задекларировал самый низкий доход среди руководителей госучреждений Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Игорь Пахомов, руководящий управлением по обеспечению деятельности правительства, заработал 1,4 млн рублей. Он владеет участком размером 1738 кв. м., квартирой в 65,6 кв. м. и легковым авто Subaru Impreza. Супруге чиновника удалось получить доход размером почти 350 тысяч рублей. В ее собственности — земельный участок 1569 кв. м., жилой дом в 23 «квадрата», жилое строение без права регистрации проживания в 20 кв. м. и садовый домик 45,9 кв. м.

Ровно в два раза обеднел директор управления гостиничного хозяйства Виталий Кутовой — 1,1 млн рублей дохода против 2,2 млн в 2016 году. Из недвижимости ему принадлежат земельный участок площадью 600 кв. м. и квартира в 48,5 «квадрата». Кроме того, чиновник владеет автомобилем Mercedes Benz GLA 4MATIC. Несмотря на то, что жене Кутового удалось заработать за год всего 674 рубля, в собственности у нее — земельный участок (1487 кв. м.), жилой дом (177 кв. м.), квартира (64 кв. м.), два нежилых помещения (65,5 и 46,7 кв. м.). Чета Кутовых, в том числе, несовершеннолетний ребенок, совместно владеют квартирой площадью 76,3 кв. м. — каждому принадлежит ¼ доли.

670 тысяч рублей в 2017 году заработал Владимир Пугин — руководитель аппарата общественной палаты Курганской области. Ему принадлежит земельный участок 611 кв. м. и жилой дом 38 кв. м., автомобиля у чиновника нет. Доход жены, согласно декларации, — почти 350 тысяч рублей, в ее собственности находится гараж размером 18,9 кв. м. Супруги Пугины также совместно владеют квартирой в 62,3 «квадрата».