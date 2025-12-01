Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

На площади Кургана готовятся к установке главной новогодней елки. Фото

01 декабря 2025 в 10:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В центре Кургана готовятся устанавливать новогоднюю елку

В центре Кургана готовятся устанавливать новогоднюю елку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральную площадь Кургана доставили металлический каркас, который станет основой главной новогодней елки города. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии.

В Курган доставили каркас главной новогодней елки

Фото: tg-канал «Город Курган»

«Прямо сейчас на центральную площадь привезли каркас для будущей елки. Сегодня будет проводиться его монтаж, а уже совсем скоро каркас украсят пышными сосновыми ветками», — указано в посте администрации. 

Кроме установки каркаса елки, уже смонтирована светящаяся фигура жар-птицы — символ обновления и праздника. Также ведется монтаж большой горки, рассчитанной как на детей, так и на взрослых, желающих провести время на свежем воздухе.

Продолжение после рекламы

Известные туристические места Курганской области ждут под Новый год гостей в горячих бассейнах, предлагают отправиться в путешествие по духовным местам или на зимнюю рыбалку. В санаториях можно отвлечься от городской суеты на ретрите или посетить релакс-программы. Редакция URA.RU подготовила обзор зимних видов отдыха для жителей и гостей региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал