В центре Кургана готовятся устанавливать новогоднюю елку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На центральную площадь Кургана доставили металлический каркас, который станет основой главной новогодней елки города. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии.

В Курган доставили каркас главной новогодней елки Фото: tg-канал «Город Курган»

«Прямо сейчас на центральную площадь привезли каркас для будущей елки. Сегодня будет проводиться его монтаж, а уже совсем скоро каркас украсят пышными сосновыми ветками», — указано в посте администрации.

Кроме установки каркаса елки, уже смонтирована светящаяся фигура жар-птицы — символ обновления и праздника. Также ведется монтаж большой горки, рассчитанной как на детей, так и на взрослых, желающих провести время на свежем воздухе.

