На площади Кургана готовятся к установке главной новогодней елки. Фото
В центре Кургана готовятся устанавливать новогоднюю елку
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На центральную площадь Кургана доставили металлический каркас, который станет основой главной новогодней елки города. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии.
В Курган доставили каркас главной новогодней елки
Фото: tg-канал «Город Курган»
«Прямо сейчас на центральную площадь привезли каркас для будущей елки. Сегодня будет проводиться его монтаж, а уже совсем скоро каркас украсят пышными сосновыми ветками», — указано в посте администрации.
Кроме установки каркаса елки, уже смонтирована светящаяся фигура жар-птицы — символ обновления и праздника. Также ведется монтаж большой горки, рассчитанной как на детей, так и на взрослых, желающих провести время на свежем воздухе.
Известные туристические места Курганской области ждут под Новый год гостей в горячих бассейнах, предлагают отправиться в путешествие по духовным местам или на зимнюю рыбалку. В санаториях можно отвлечься от городской суеты на ретрите или посетить релакс-программы. Редакция URA.RU подготовила обзор зимних видов отдыха для жителей и гостей региона.
