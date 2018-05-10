Пресс-секретарь Комаровой в декрете заработала больше губернатора

20:40 10 мая 2018 0

Шумакова отчиталась о доходе в более чем пять миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова в 2017 году по размеру своих доходов опередила губернатора Наталью Комарову. Находясь в декретном отпуске, Шумакова также смогла заработать больше всех остальных директоров департаментов.

Согласно опубликованной декларации, прошлый год принес Елене Шумаковой 5,4 млн рублей. Наталья Комарова же заработала 2,8 млн рублей. При этом годом ранее доходы пресс-секретаря составили чуть более 5 млн рублей. Как в 2016, так и в 2017 году она не совершала никаких сделок, а два года назад купила квартиру. Примечательно, что предыдущий директор департамента общественных связей, Илья Верховский, отчитывался о меньших доходах — его «рекорд» составлял 1,9 млн рублей в 2014 году. Благосостояние самой Шумаковой за последние восемь лет явно улучшилось — в 2010 году, будучи помощником губернатора, она заработала только 492 тысячи рублей.

Второе место по уровню доходов занял глава департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Егор Ковальчук с 5,3 млн рублей. Он заработал такую сумму в основном за счет продажи квартир и земельных участков. Перешагнуть границу в 5 млн рублей смог и врио директора департамента промышленности Василий Дудниченко. Глава департамента недропользования и природных ресурсов Сергей Филатов заработал 4,4 млн рублей, а сразу несколько чиновников отчитались о доходах в три с лишним миллиона рублей.

Самые скромные заработки продемонстрировали куратор спорта Игорь Губкин и директор департамента образования Алексей Дренин (по 2,2 млн рублей), а также директор департамента строительства ХМАО Руслан Цыганенко (2,1 млн рублей). Однако меньше всех заработала ответственная за социальный блок Светлана Давиденко — ее доход составил 1,2 млн рублей.