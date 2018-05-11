В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с ремонтом перекрестка улиц Карла Либкнехта — Ленина. Из-за проведения работ центр города превратился в огромную пробку.
«Мы начали ремонт в ночь с четверга на пятницу, чтобы успеть отремонтировать до понедельника, когда поток машин будет больше. За одни выходные ремонт не провести, ремонтировать только по ночам не стали ради экономии времени. Чем раньше начнем, тем раньше закончим», — сообщил «URA.RU» помощник заместителя главы администрации по благоустройству Василий Амбалов.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 11:00 заторы в Екатеринбурге держатся на уровне шести баллов. В центре города движение серьезно затруднено. Из-за ремонта были изменены маршруты трамваев и троллейбусов.