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Главные новости Свердловской области
11:41  11 мая 2018 1

Ремонт одного перекрестка в Екатеринбурге блокировал город. В мэрии ответили на претензии. ФОТО

Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, пешеход, ремонт дороги, екатеринбург, проспект ленина, трамвайные пути, замена дорожного покрытия
Ремонт всего одного перекрестка блокировал городФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с ремонтом перекрестка улиц Карла Либкнехта — Ленина. Из-за проведения работ центр города превратился в огромную пробку.

«Мы начали ремонт в ночь с четверга на пятницу, чтобы успеть отремонтировать до понедельника, когда поток машин будет больше. За одни выходные ремонт не провести, ремонтировать только по ночам не стали ради экономии времени. Чем раньше начнем, тем раньше закончим», — сообщил «URA.RU» помощник заместителя главы администрации по благоустройству Василий Амбалов.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на 11:00 заторы в Екатеринбурге держатся на уровне шести баллов. В центре города движение серьезно затруднено. Из-за ремонта были изменены маршруты трамваев и троллейбусов.

Слева — новая схема движения трамваев. Справа — троллейбусов
Фото: ТТУ Екатеринбурга
Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, дпс, проспект ленина, перекрытие дорог
Регулировщики пытаются справиться с трафиком
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург
Горожане вынуждены переходить Ленина по камням и грязи
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, тту, трамвайные пути, замена трамвайных путей
Рабочие меняют трамвайные рельсы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Замена трамвайного полотна на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Карла Либкнехта. Екатеринбург, дорожные работы, замена поребриков
Участок будет полностью обновлен
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данил Бардин
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