В Кургане к борьбе со снегом подключилась общественная палата

Члены общественной палаты просят сообщать о неубранных от снега дворах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некачественной уборкой снега во дворах жилых домов Кургана заинтересовались члены областной общественной палаты. С призывом к жителям города сообщать о неубранных дворовых проездах они обратились в соцсети «ВКонтакте».

«Общественная палата Курганской области просит вас сообщить о неудовлетворительном состоянии внутриквартальных проездов, то есть дворовых проездов в зоне ответственности управляющих компаний, въездов с дорожной сети во дворы в зоне ответственности администрации города», — говорится на странице общественной палаты.

Сообщения с адресами и фотографиями неубранных домов предлагается размещать в комментарии к записи. «Вся информация будет поставлена на контроль заместителя губернатора и передана соответствующим организациям города для устранения нарушений», — отмечают в общественной палате.

Пользователи соцсети оперативно откликнулись на призыв и рассказывают о неубранных дворах и других территориях. Например, они сообщили, что участок пешеходной зоны от улицы Витебского до въезда в жилой комплекс «Комфорт» не чистился ни разу за всю зиму.

Ранее «URA.RU» писало, что за прошедшие выходные в Кургане выпала месячная норма осадков. Дорожные службы и коммунальщики не успевали своевременно убрать такое количество снега, и пешеходы были вынуждены самостоятельно протаптывать тропинки в сугробах. По словам руководителя государственной жилищной инспекции по Курганской области Владимира Чупахина, инспекторы активно проводят осмотр города, чтобы выявить существующие недоработки в его уборке.