В Кремле отреагировали на прерванное выступление Орешкина в Госдуме

В Госдуме посчитали, что Орешкин плохо подготовился к докладу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перенос «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина в Госдуме и правительстве является «рабочим процессом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имели возможности смотреть [выступление Орешкина — ред.] непосредственно в прямом эфире. Поэтому я не могу точно сказать, но в целом [это] рабочий процесс», — приводит ТАСС слова Пескова. Представитель главы государства также добавил, что к реализации нацпроектов предъявляются самые высокие требования.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минэконоразвития Максима Орешкина перед депутатами. Свои действия Володин объяснил тем, что Орешкин был слабо подготовлен.

Глава Минэкономразвития РФ выступал 6 марта в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако депутаты ожидали услышать от главы Минэкономразвития о стратегических задачах, которые он ставит перед министерством. «Правительственный час» с участием Максима Орешкина перенесен на конец марта — начало апреля.