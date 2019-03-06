Алена Апина: «Путин — самый яркий эротический сон»

54-летняя звезда гадает, к чему снится Путин Фото: Алена Апина, Instagram

Певица Алена Апина назвала президента России Владимира Путина самым ярким эротическим сном для женщин. Об этом 54-летняя звезда заявила в интервью журналистке Жанне Немцовой на телеканале «Дождь». Артистка призналась, что глава государства снился ей несколько раз в «смелых образах».

«[Путин] самый яркий эротический сон для женщин нашей страны. И у меня тоже несколько раз бывало», — сообщила Апина. По ее словам, в этом же ей признавались многие ее знакомые. Кроме того, певица отметила, что до сих пор не смогла разгадать, к чему снится президент РФ. На вопрос о том, в чем притягательность образа Путина, Апина заметила, что национальный лидер является главным мужчиной России.

Ранее Алена Апина возмутила поклонников откровенным нарядом, напоминает «Утро.ру». На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию, где была одета в одну рубашку, застигнутую лишь на несколько пуговиц: грудь и пышные бедра певицы остались почти полностью обнажены.