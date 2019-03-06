Орешкин отреагировал на перенос своего выступления в Госдуме

Орешкин согласился с мнением парламентариев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин объяснил, почему его выступление в рамках «правительственного часа» в парламенте было перенесено. По его мнению, Госдума поставила вопрос для обсуждения более широко, чем это изначально планировалось.

«Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире», — приводит «Интерфакс» слова Орешкина. Глава МЭР также добавил, что он поддержал решение парламентариев о переносе «правительственного часа» с его участием на конец марта — начало апреля.

Ранее глава Минэкономразвития РФ выступал в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако депутаты ожидали услышать от главы Минэкономразвития о стратегических задачах, которые он ставит перед министерством. В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин был вынужден перенести выступление Орешкина. Позднее в Кремле назвали перенос выступления Орешкина «рабочим процессом».