Орешкин отреагировал на перенос своего выступления в Госдуме

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 16:35
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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, орешкин максим
Орешкин согласился с мнением парламентариевФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин объяснил, почему его выступление в рамках «правительственного часа» в парламенте было перенесено. По его мнению, Госдума поставила вопрос для обсуждения более широко, чем это изначально планировалось.

«Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире», — приводит «Интерфакс» слова Орешкина. Глава МЭР также добавил, что он поддержал решение парламентариев о переносе «правительственного часа» с его участием на конец марта — начало апреля.

Ранее глава Минэкономразвития РФ выступал в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако депутаты ожидали услышать от главы Минэкономразвития о стратегических задачах, которые он ставит перед министерством. В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин был вынужден перенести выступление Орешкина. Позднее в Кремле назвали перенос выступления Орешкина «рабочим процессом».

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